Calvizzano, sacchetto selvaggio: il Sindaco Pirozzi nomina 10 ispettori ambientali

Stamattina nella Sala Consiliare del Comune di Calvizzano il Sindaco ha nominato e conosciuto i nuovi ispettori ambientali comunali che avranno il compito di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini, imprese e attività commerciali. Le donne e gli uomini del nucleo di ispettori hanno preso parte ad un percorso formativo curato dal Comune.

Il loro contributo servirà ad avere nel paese una raccolta differenziata più efficiente ed efficace anche contribuendo ad elevare sanzioni per qualsivoglia irregolarità riscontrate rispetto al alle modalità di conferimento dei rifiuti.

L’Ispettore ambientale: svolge compiti e servizi di pubblica utilità nel territorio comunale per la prevenzione, la vigilanza, il corretto conferimento, la gestione e la raccolta dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e dell’ambiente nel territorio comunale in sinergia con la Polizia Municipale e gli uffici deputati.

Le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento dei rifiuti sono state assegnate all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – delegazione di Calvizzano, diretta e guidata dal Presidente Vincenzo Ronza e prevede l’immissione in strada di 10 ispettori.

“I dieci ispettori ambientali che abbiamo formato – spiega il Sindaco Giacomo Pirozzi – avranno il compito di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole della differenziata, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quelle non domestiche ma soprattutto per collaborare con la Polizia Municipale e gli altri uffici deputati al fine di segnalare le irregolarità e contribuire all’irrogazione delle sanzioni.

Nelle ultime settimane assistiamo ad un fenomeno crescente di deturpamento delle strade e degli spazi pubblici, soprattutto correlato all’inciviltà di alcuni soggetti che non hanno a cuore il benessere del territorio. Quest’ultimi saranno individuati, sanzionati e se del caso gli restituiremo direttamente presso la loro abitazione ciò che hanno illegalmente sversato. Siamo stanchi di subire la prepotenza, l’arroganza e la spocchia di personaggetti che, in barba a qualsiasi regola del buon vivere civile provano a fare il bello e cattivo tempo. Abbiamo deciso di adottare il pugno duro e così sarà. Ringrazio per il lavoro svolto l’Assessore con delega all’Igiene Urbana Roberto Vellecco, molto sensibile al tema e il consigliere con delega alla protezione civile Valentino De Rosa”. – ha così concluso il Sindaco Pirozzi.













