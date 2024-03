Mugnano, Comitato acqua pubblica: domani conferenza stampa

57 Visite

Il Comitato Acqua pubblica Area nord e Flegrea ed il Coordinamento Regionale insieme a Padre Alex Zanotelli terranno una conferenza stampa per spiegare agli organi di informazione e ai cittadini, quello che da li a poche ore sarà deliberato nel consiglio di distretto e che sancirà la Privatizzazione dell’acqua nei 30 comuni a Nord di Napoli. Infatti alle 15.30 l’assemblea voterà un provvedimento che consegnerà il servizio idrico integrato nelle mani delle Multinazionali e della Finanza. Una scelta che comporterà l’inevitabile Aumento delle bollette con ricadute pesanti sui territori , sulle future generazioni e sulla maggioranza invisibile di persone fragili gia’ messe in ginocchio da un drammatico carovita. Invitiamo cittadini, associazioni e forze politiche a schierarsi per difendere il Referendum sull’acqua del 2011 26 marzo 2024.

Comitato Acqua Pubblica Area Nord Flegrea.













