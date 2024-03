Marano, omicidio Giaccio: altri tre arresti nel clan Polverino

483 Visite

Tre nuove ordinanze di custodia cautelare per l’omicidio di Giulio Giaccio, ucciso 26 anni fa da un commando del clan Polverino. Il giovane fu scambiato per una persona che avrebbe avuto una relazione con un affiliato di punta del clan. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei magistrati della Dda di Napoli (pm Giuseppe Visone) ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi De Cristofaro, alias Mellone, Salvatore Simioli, ‘o Sciacallo, e Raffaele D’Alterio, alias ‘a Signurina. Simioli e D’Alterio sono già detenuti per altri reati. Si tratta di tre personaggi di spicco del clan Polverino. Per lo stesso omicidio è già stata richiesta la condanna per Carlo Nappi, Salvatore Cammarota e Roberto Perrone, quest’ultimo collaboratore di giustizia. A svelare il retroscena dell’omicidio i collaboratori di giustizia, tra cui Perrone e Simioli, meglio noto come Petruocelo.













