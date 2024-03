Muore durante un esorcismo islamico: ecco cosa è accaduto

83 Visite

Una storia inquietante, dai contorni ancora tutti da chiarire. Ma sta di fatto che la Procura di Torino si è già mossa e ha fermato tre persone con l’accusa di aver ucciso un uomo durante un esorcismo eseguito secondo il rito islamico. I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno individuato i tre nordafricani che, secondo quanto raccolto durante le indagini, avrebbero ucciso un loro parente. Un incidente, forse. O l’estremo gesto legato a un rituale.

La sera del 10 febbraio scorso, i Carabinieri della Stazione di Cuorgnè (TO) sono intervenuti in una abitazione del comune canavesano a seguito del decesso di un quarantatreenne per sospetta overdose. Stando alle informazioni acquisite dalla Stazione dei Carabinieri, nel mese precedente l’uomo era stato sottoposto ad due sedute di esorcismo con rito islamico, poiché ritenuto posseduto dai demoni. Le indagini hanno anche smentito le prime versioni fornite dai tre uomini che avevano provato a sviare gli agenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews