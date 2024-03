Giugliano, la morte di Maria a scuola: ieri i funerali. “Un dolore straziante”

229 Visite

Nel pomeriggio di ieri, nella città di Giugliano, sono stati celebrati i funerali di Maria Cammisa, la studentessa di 14 anni morta in classe all’Istituto Marconi per un malore che ha stroncato la sua vita.

Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Nicola: la struttura era gremita già nel primo pomeriggio.

Ai funerali erano presenti tantissimi ragazzi, naturalmente i suoi compagni di classe, che hanno atteso in silenzio l’arrivo della salma. Tra i presenti anche i docenti della studentessa, ma anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, e diversi rappresentanti dell’amministrazione cittadina.

“Maria non è morta ma vive attraverso il vostro amore che non finirà mai. Il Signore vi dia la forza necessaria per andare avanti, forza e coraggio. Lei dal cielo sorride e gioiosa mentre i nostri cuori sono tristi. Cari ragazzi, vivete nella gioia ma non sciupate la vostra vita”, ha detto durante l’omelia don Angelo Parisi.

Le indagini sul decesso, intanto, proseguono e sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano e ai magistrati di Napoli nord.













