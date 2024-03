Robinho è stato arrestato: l’ex del Milan condotto in un carcere brasiliano

71 Visite

Robinho è stato arrestato. L’ex attaccante del Milan inizia a scontare la pena di 9 anni di carcere dopo la condanna per lo stupro di una donna albanese, episodio avvenuto in Italia nel 2013. Il brasiliano era già stato condannato in tutte le istanze della giustizia italiana fino alla Corte di Cassazione. Mercoledì scorso il Tribunale Supremo di Giustizia brasiliano aveva deciso – con 9 voti a 2 – che l’ex calciatore avrebbe dovuto scontare la pena nel suo Paese. La costituzione brasiliana infatti proibisce l’estradizione dei suoi cittadini all’estero: se condannati, devono essere arrestati in Brasile per delitti commessi fuori dai suoi confini.













