Bari, scioglimento vicino: le mani delle cosche sull’azienda dei trasporti

Il cuore dell’inchiesta di Bari riguarda la partecipata dei trasporti del Comune di Bari, Amtab, che è stata messa in amministrazione giudiziaria dal Tribunale dopo aver ravvisato infiltrazioni mafiose. «Parisi Massimo (clan Parisi) è stato mio amico e collega dell’Amtab»- si legge nell’ordinanza del tribunale – Sono numerosi gli affiliati del quartiere Japigia assunti nella società…» e vengono citati numerosi affiliati ai clan baresi.

«Per quanto riquarda l’assunzione di Massimo Parisi all’Amtab, ricordo che questi si era impegnato nelle campagne elettorali di Decaro. Gli incontri sono avvenuti circa 7 mesi prima o al massimo un anno prima dell’assunzione successiva di Massimo Parisi all’Amtab. Comunque, si trattava di elezioni locali e Decaro era all’assessorato dei trasporti (sindaco Michele Emiliano). Alla riunione che avvenne nei pressi di un bar nella piazza di Torre a Mare, area pedonale, partecipai anche io e vi erano Decaro, il padre Giovanni, Parisi Massimo, De Tullio Michele ed altri. Michele De Tullio mi disse che dovevamo sostenere Decaro e così Massimo Parisi sarebbe stato così assunto. Ricordo che avevano contatti con lo “Studio Staff” di Roma. Questa agenzia ha organizzato il concorso per autisti e questi avevano agevolato molti candidati con il trucco del cambio del codice a barra che, di fatto, ha agevolato soggetti non preparati che usufruivano dei risultati positivi di altri. Tra questi vi era Massimo Parisi».

Secondo quanto contenuto nell’inchiesta la partecipata comunale gestiva i parcheggi dei concerti, delle partite di calcio e della Fiera del Levante in maniera tale da lasciare una quota degli introiti ai clan baresi: i Campanale intorno allo stadio Della Vittoria, i Parisi dalle parti del Palaflorio, gli Strisciuglio a Carbonara. Il provvedimento con cui il Tribunale della prevenzione ha imposto l’amministrazione giudiziaria dell’Amtab sono uno dei documenti acquisiti dalla Prefettura di Bari per decidere la nomina della commissione di accesso all’interno del Comune di Bari. Che come chiarito dal Viminale non è funzionale allo scioglimento, ma alla verifica della trasparenza degli atti. È un atto di garanzia, non di “guerra”.

Uno dei fratelli Parisi era impegnato in prima persona come parcheggiatore abusivo. Ma il clan era riuscito a piazzare i suoi anche come dipendenti diretti della partecipata del Comune sotto le giunte di centro sinistra. Da Tommaso Lovreglio, dipendente addetto all’officina e nipote di Savino Parisi, a Michele De Tullio, responsabile degli ausiliari della sosta e zio acquisito del primo. Ora arrestati, secondo la procura erano in grado di imporre assunzioni in Amtab tramite società interinali di persone vicine al mondo criminale.













