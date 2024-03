Afragola, bambino autistico allontanato durante un evento contro il bullismo

84 Visite

La madre di un ragazzino autistico di 11 anni che va a scuola ad Afragola, in provincia di Napoli, ha appreso solo pochi giorni fa tramite un video che gli è stato mostrato che suo figlio è stato allontanato dalla preside durante un evento in palestra per la giornata contro il bullismo, avvenuto lo scorso 7 febbraio. Questa decisione è stata presa perché, secondo alcuni, sembrava stesse disturbando gli altri partecipanti. Nel video si vede l’insegnante di sostegno accompagnare il ragazzo fuori su richiesta della dirigente scolastica. “Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando”, ha detto la donna, che ha sottolineato: “Era evidentemente sorridente e felice per quel momento di socialità, è stato allontanato perché quei sorrisi a modo suo evidentemente davano fastidio”.