NAPOLI. 8 pistole nuove nel trolley rosa, 37enne arrestato dai Carabinieri appena uscito dal treno

Nulla di strano in quell’uomo in arrivo a Napoli con un treno proveniente da Mestre. 37 anni, di Pomigliano, portava con se un trolley rosa. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna lo tenevano d’occhio da un po’ e quando è arrivato nella stazione centrale di Napoli lo hanno bloccato. Nella valigia rosa shocking con deodorante, spazzolino e dentifricio, 8 pistole automatiche nuovissime, senza matricola. Il 37enne è finito in manette, le pistole sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti.













