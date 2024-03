Quarto, i “corvi” continuano a muoversi intorno al Comune. Lettere ai capigruppo in cui si parla di “anomalie in appalti e lavori pubblici e di cupola affaristica””

86 Visite

Accuse pesanti sulla gestione di appalti e dei lavori pubblici. I «corvi» continuano a muoversi intorno al municipio di Quarto ed è un’altra missiva, indirizzata al procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, al prefetto Michele di Bari, e ai capigruppo consiliari, ad infiammare la politica cittadina. Una lettera firmata, il cui contenuto sarebbe già al vaglio dei carabinieri della locale tenenza e dei magistrati della Dda di Napoli.

«Quanto sta accadendo nel territorio di Quarto non ha più alcun senso. La legalità tanto sbandierata è solo un miraggio. Di legale non c’è più assolutamente nulla, ma solo affari stabiliti in precedenza in determinati tavolini. Il Sindaco è letteralmente manovrato dalla cupola imprenditoriale”, recita un passaggio della missiva.

Sono questi, nella fattispecie omissis a stabilire chi deve prendere, come e quando un appalto pubblico, riservando per lui quelli più importanti. La mano invisibile arriva fino all’ufficio tecnico, complice e coinvolto in tutto. Invitano a proprio piacimento le imprese e decidono con tranquillità chi deve aggiudicarsela. Stessa situazione per il piano cimiteriale.

Tanti riferimenti a noti imprenditori, politici e persino sacerdoti, che sarebbero in qualche modo coinvolti nella spartizione degli affari, qualcuno di questi in procinto di candidarsi alle europee.

In un altro passaggio della lettera si fa riferimento ad altri aspetti, a gare aggiudicate con ribassi «irrisori», «ad aree agricole trasformate magicamente in aree industriali» e alla gestione della rete idrica che verrà. «Tutto ciò che sta avvenendo – si legge in un ulteriore passaggio – avviene sotto gli occhi del sindaco, che infatti sta prendendo tempo con il nuovo piano urbanistico comunale.

“Tutto ciò avviene nella presa in giro di una propaganda illusoria sulla legalità, che prende in giro il popolo e gli Illustrissimi magistrati che lavorano con tanta fatica», si legge ancora nella missiva.

Si parla, inoltre, di un noto magistrato che in una recente occasione pubblica avrebbe dichiarato che «la camorra oggi a Quarto si insinua tra i professionisti, nella struttura amministrativa e tra gli imprenditori».

Sulla vicenda, il primo cittadino di Quarto, Antonio Sabino, ha optato per il «no comment». Non è la prima volta che nel comune flegreo circolano lettere anonime giunte o ritrovate in municipio. Missive ricche di riferimenti, nomi e situazioni, talvolta incentrate sulla gestione dei beni confiscati. Mesi fa il sindaco Sabino bollò queste modalità «come chiari tentativi di intimidazione e delegittimazione dell’operato dell’amministrazione comunale e del settore che si occupa dei beni confiscati alla camorra».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews