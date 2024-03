Polizia Locale di Napoli: Pronta Assistenza a Famiglia in Emergenza presso l’Aeroporto

96 Visite

Agenti dell’Unità Operativa Aeroportuale della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in soccorso di una famiglia in difficoltà nella zona dell’Aeroporto .

Alle ore 09:30 circa, nei pressi della rotatoria Viale Fulco Ruffo di Calabria, gli agenti sono stati avvicinati da una Ford CMax bianca il cui conducente, accompagnato dalla moglie e dalla loro neonata di nove mesi, richiedeva urgente assistenza medica per la bambina, colta da un malore.

Gli agenti, reagendo prontamente alla situazione, hanno allertato la Centrale Operativa e scortato l’auto verso il pronto soccorso dell’ospedale Santobono, garantendo un rapido e sicuro trasferimento.

Presso il pronto soccorso, la piccola è stata immediatamente assistita e curata. Si è appurato che la bambina soffre di crisi epilettiche, già conosciute agli operatori sanitari per episodi precedenti. Dopo aver verificato le condizioni di salute della neonata con il personale medico, è stato confermato che, grazie alle cure tempestive ricevute, la piccola non correva più alcun pericolo e che l’intervento celere e efficace degli agenti della Polizia Locale di Napoli ha contribuito a garantire il benessere della famiglia coinvolta













