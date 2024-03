Aerei su Marano, ancora proteste. “Quel che accade è intollerabile, i sindaci se ne fregano”

134 Visite

Gentile direttore, prendo spunto dall’intervento odierno di Stefano Rinaldi sul vostro giornale riguardo al sorvolo su Marano degli aerei in fase di decollo dall’aeroporto di Capodichino. Già la scorsa estate avevo segnalato il problema con diverse mail rivolte ai sindaci di Napoli Nord. L’appello purtroppo è rimasto totalmente inascoltato, eppure il valzer degli aerei sulle nostre teste continua indisturbato ogni giorno dalle sei di mattina fino a sera inoltrata. Il sorvolo avviene a non più di 600/700 metri di quota (chiunque può controllare ciò sul sito FLIGHTRADAR) e con i motori alla massima potenza e proprio sul centro di Marano. Inquinamento acustico non solo ma anche ambientale con ricaduta dei gas di scarico sulle nostre teste. Tutto ciò è assolutamente intollerabile, ne va della salute degli abitanti di questo disgraziato paesone. Mi auguro che ora anche altre persone si facciano sentire e che le autorità cittadine escano dalla loro totale e colpevole inerzia su questo argomento.

Ugo Massa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews