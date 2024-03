Gentile direttore, come me, tanti cittadini lavorano di mattina, e si sono visti recapitare questo avviso. Almeno la posta privata che c’era prima era possibile contattarla anche di pomeriggio. In più, se telefonicamente li autorizzavi, ti lasciavano la raccomandata nella buca. Questo sindaco e questa giunta? Sempre peggio.

Alfonso (Marano)