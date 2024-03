Annunziata, che aveva negato di volersi candidare con il Pd, sarà capolista alle Europee

111 Visite

Lucia Annunziata sarà candidata del Pd alle prossime elezioni europee? Questa ipotesi, riporta l’agenzia di stampa Ansa che cita fonti informate, “si rafforza”. La giornalista dunque potrebbe essere candidata capolista dal Partito democratico “come indipendente nella circoscrizione Sud alle elezioni Europee del 9-10 giugno”. L’Ansa parla di “contatti” che “sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista, 73 anni di Sarno in provincia di Salerno, che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004”.

A settembre, dopo che era già stata annunciata come possibile candidata di punta del Partito democratico per la circoscrizione Sud alle europee, aveva smentito la voce con una nota di poche righe e molto chiara: “Non mi candiderò mai è poi mai alle Europee. Né con il Pd Né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza x mettere tranquilli tutti”.













