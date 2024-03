Gli Esclusi B.R.O.S chiedono l’intervento del Governatore De Luca

86 Visite

Il gruppo escluso B.R.O.S. ha rivolto una richiesta al Governatore De Luca affinché intervenga per garantire l’accesso ai fondi ministeriali. Il bonus del 120%/130% rappresenta una super deduzione per le aziende che assumono a tempo indeterminato nel 2024, introdotto dal primo decreto attuativo della riforma fiscale.

Benefici per le Aziende:

L’incentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato può favorire la crescita delle imprese e garantire stabilità ai dipendenti, contribuendo a una forza lavoro più motivata e impegnata.

Impatto sul Costo del Lavoro:

Sebbene la maggiorazione del costo del lavoro possa rappresentare un onere per le aziende, gestita correttamente, potrebbe essere ammortizzata dai vantaggi a lungo termine derivanti dalla stabilità dei dipendenti.

Contributo al Dramma B.R.O.S.:

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato potrebbero contribuire a ridurre la disoccupazione e migliorare la qualità del lavoro, offrendo benefici indiretti al dramma B.R.O.S. attraverso una maggiore stabilità economica e sociale.

Ruolo della Regione Campania:

La Regione Campania dovrebbe monitorare attentamente l’attuazione di questa misura e fornire supporto alle aziende per garantire che le nuove assunzioni siano effettivamente a tempo indeterminato e non vi siano abusi. È importante promuovere politiche attive per l’occupazione e sviluppare un sistema di welfare più efficace.

Per affrontare queste questioni in modo equo e professionale, è fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni per promuovere un dialogo aperto e inclusivo tra tutte le parti coinvolte, con i partecipanti al progetto “B.R.O.S.” poiché le istituzioni sono responsabili della formulazione e dell’attuazione delle politiche occupazionali. È imperativo riformare con urgenza queste politiche per garantire un trattamento equo per tutti, con particolare attenzione ai soggetti socialmente svantaggiati. In conclusione, la nuova modalità di agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato rappresenta un’opportunità, che richiede una valutazione attenta e una gestione oculata per massimizzare i benefici.













