Amministrative Casoria. Pd: “Sì all’unità del campo largo”

La segreteria metropolitana dei dem: “Una coalizione progressista a sostegno di Raffaele Bene Sindaco”

“Rilanciare l’unità del campo largo, essere alternativa alla destra e dare forma e sostanza a un nuovo progetto politico di crescita e cambiamento di Casoria. Per questo, dopo un ampio confronto interno nel direttivo del circolo locale che ha costruito un orientamento generoso e lungimirante nell’interesse esclusivo della città, il Partito Democratico ha scelto responsabilmente di favorire la costruzione di una nuova coalizione politica, democratica e progressista, per la guida di Casoria convergendo sulla candidatura unitaria di Raffaele Bene” – è quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria metropolitana di Napoli del Partito Democratico.

Per Giuseppe Annunziata, Francesco Dinacci e Gaetano Bocchino, rispettivamente segretario, presidente e responsabile Enti Locali del PD Metropolitano di Napoli: “Crediamo fermamente che l’unità del campo largo attorno ad un nuovo progetto politico di cambiamento della città di Casoria, che tornerà al voto il prossimo 8 e 9 giugno per rinnovare il consiglio comunale, sia necessario per contribuire in modo determinante all’indicazione di un nuovo programma di governo in linea con le scelte strategiche nazionali per l’alternativa alla destra” – concludono gli esponenti Dem.















