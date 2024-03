Marano, cittadini inferociti scrivono alla nostra redazione. Strade, illuminazione: intervenga il governo, Morra non è in grado. Poi le lamentele per la gara podistica

Egregio Direttore, ho letto che in occasione della gara podistica prevista per domani e’ stato vietato il transito su alcune arterie della nostra città. Era proprio necessario autorizzare questo evento considerato la chiusura per crolli delle arterie principali? Se un cittadino di via Ranucci, via Nicolosi, via Speranza, devono uscire di casa o devono essere soccorsi sono prigionieri fino alla fine della manifestazione o sono autorizzati in qualche modo a percorrere i sensi unici in modo contrario? Non si ravvisa il reato di sequestro di persona?

Voglio portare alla sua attenzione e a quella dei lettori anche la situazione che affligge via Davino con via Ranucci chiusa praticamente si trovano imbottigliati e tenendo conto che la strada non è mai accessibile né ai mezzi di soccorso né alle autovetture. Dimenticavo: la maggior parte delle auto non hanno copertura assicurativa ma sostano su strada pubblica.

Filippo (Marano)