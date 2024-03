167 Visite

Gentile direttore, non so se faccio bene a scrivere a voi o a “Chi l’ha visto “, ma vi segnalo la totale scomparsa del bus 165. Ieri pomeriggio ho avuto la sfortuna di attendere il pullman fantasma al corso Umberto a Marano per ben un’ora, mi sono arresa e rientrata a casa. Una vergogna per Marano che è letteralmente tagliata fuori dal resto di Napoli, o hai l’auto oppure diventa un’impresa assurda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews