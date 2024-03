Campi Flegrei: Commissione grandi rischi, livello allerta resta giallo

79 Visite

Nessuna modifica del livello di allerta nei Campi Flegrei, che resta “giallo”. È la valutazione della Commissione Grandi rischi.

“Ci hanno fatto penare per mesi e alla fine per fortuna siamo rimasti allo stesso livello di allarme. Addirittura – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – il Ministro Musumeci aveva paventato pochi mesi fa l’innalzamento ad allerta arancione e addirittura rosso salvo poi fare retro marcia dopo poche ore.

Intanto purtroppo si procede a passo di lumaca nel finanziamento e monitoraggio dell’area. Avevano annunciato che avrebbero fatto in 60 giorni ciò che non era stato fatto in 60 anni. Invece oltre a una sorta di procurato allarme sono stati fatti pochi passi avanti”.













