Odessa, bombe a 150 metri dall’auto di Zelensky: “Morti e feriti”, era con il premier greco

La città portuale nel sud-ovest dell’Ucraina è stata oggetto di un altro attacco aereo sabato. Il viaggio di Mitsotakis in Ucraina non era stato annunciato in precedenza, ma oggi i media greci hanno rivelato che si trattava di una visita lampo a Odessa per incontrare Zelenski e mostrare il sostegno di Atene a Kiev nella guerra contro la Russia. Nelle parole del premier greco è emersa tutta la preoccupazione per quanto accaduto: “Proprio alla fine della visita abbiamo sentito il suono delle sirene della contraerea e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di ripararci”, ha detto Mitsotakis dopo il bombardamento, definendolo “un’esperienza impressionante”.