Vaccinazione per i pazienti oncologici, al Monaldi una giornata di confronto

È stata una giornata di confronto e di approfondimento scientifico sul delicato tema delle vaccinazioni nei pazienti oncologici quella dal tema “Brainstorming: Vaccini e dintorni” promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con la Rete Oncologica Campana presso l’Aula Magna dell’Ospedale Monaldi.

L’evento (responsabili scientifici il dottor Vincenzo Montesarchio, direttore della UOC Oncologia dell’AO dei Colli e il dottor Sandro Pignata, coordinatore della Rete Oncologica Campana) nasce dalla volontà di sensibilizzare e promuovere la vaccinazione come pratica di buona salute ed è stato fortemente voluto dai direttori generali dell’AO dei Colli, Anna Iervolino e IRRCS Istituto Nazionale Tumori – Fondazione Pascale, Attilio Bianchi.

Un pomeriggio di dibattito e di confronto sul documento tecnico elaborato dalla ROC sul programma vaccinale per i pazienti affetti da patologie tumorali e varato con l’obiettivo di ampliare la diffusione di vaccini fortemente consigliati, come quello anti Herpes Zoster una patologia che, per i pazienti fragili, può rappresentare una condizione estremamente invalidante e di difficile approccio terapeutico, soprattutto sfocia in nevralgia post erpetica.

Il documento, redatto dalla ROC e approvato dalla Regione, nasce con la volontà di rassicurare i pazienti sull’opportunità offerta dal protocollo vaccinale e rappresenta un vademecum per il personale delle Unità di Oncologia di tutta la Campania.

«Monaldi e Cotugno fanno parte della Rete Oncologica Campana. Fare rete significa condividere saperi, conoscenze e competenze. Questa è la strada da percorrere per offrire ai pazienti la migliore Sanità possibile» è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’AO dei Colli.













