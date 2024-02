629 Visite

Allarme per un principio d’incendio alle case popolari di Via Paolo Borsellino, a Marano. Il panico è scattato quando è i residenti hanno visto uscire un’enorme coltre di fumo fuoriuscire da un appartamento di una delle palazzine della zona. Subito allertati i Vigili del Fuoco. Due pattuglie sono sul posto, non ci sarebbero feriti o persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti.













