Rai: Pianese (Coisp Polizia), poliziotti spinti spalle al muro dagli estremisti di sinistra, gravi critiche dalla politica

96 Visite

“E’ inaccettabile che un gruppo di estremisti, violando le norme, abbia deciso di inscenare una manifestazione non autorizzata spingendo con le spalle al muro e insultando i poliziotti accorsi per tutelare l’ordine pubblico. Ed è ancora più grave che alcuni esponenti della classe politica, invece di condannare questi comportamenti e queste manifestazioni illegali, ancora una volta preferisca attaccare la Polizia e i poliziotti. Incitare e sostenere chi commette reati è un reato!”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in seguito alla manifestazione non autorizzata che si è svolta davanti alla sede della Rai di Napoli. “Il comportamento violento e aggressivo dei manifesti – aggiunge – ha reso necessari alcuni alleggerimenti sia per evitare che i poliziotti venissero sopraffatti e schiacciati dalla folla e sia per impedire l’assalto alla sede Rai. È sufficiente osservare le immagini che circolano in queste ore anche in rete per verificarlo” conclude.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews