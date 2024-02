Strage di Palermo, chi sono i Fratelli di Dio che si professano innocenti

109 Visite

Si terrà domani l’udienza di convalida dei fermi di Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso la moglie e i due figli di 16 e 5 anni, e dei suoi complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Nel corso dell’udienza i tre indagati verranno interrogati dal gip di Termini Imerese. Secondo quanto trapelato ieri, anche la coppia di complici – che sembrerebbe si facessero chiamare “fratelli di Dio” da quando erano entrati a casa Barreca – avrebbe fatto delle parziali ammissioni. Anche se l’avvocato della coppia nega perfino che siano stati interrogati e aggiunge: «Sono confusi e si professano innocenti».

«Li hanno tenuti in caserma per ore senza interrogarli, loro hanno chiesto spiegazioni ma gli è stato risposto che non ne avrebbero avute. Poi sono stati fermati. Sono confusi e si professano innocenti», ha detto l’avvocato Vincenzo Sparti, legale di Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il penalista, che ha incontrato in carcere i due, non avrebbe ancora avuto copia del provvedimento di fermo. «Farò indagini difensive per verificare diverse cose – spiega – ad esempio i reali rapporti tra i miei assistiti e Barreca. A me risulta che si conoscessero appena».

Abbiamo fatto solo del bene”, avrebbero detto agli investigatori Sabrina Fina e Massimo Carandente. “Sono confusi e si professano innocenti”, ha spiegato il loro avvocato. Non ci sarebbe stato nessun pentimento, nessun tentativo di rinnegare i tre delitti commessi a Palermo. Giovanni Barreca e i suoi complici avrebbero rivendicato gli omicidi della moglie di Barreca, Antonella Salamone, di 42 anni, e dei figli Kevin ed Emanuel, di 15 e 5 anni. “Sono distrutti, quasi entrambi sotto choc, poco lucidi”, ha proseguito il legale. “Massimo Carandente è scoppiato in lacrime in modo così forte da inginocchiarsi”.













