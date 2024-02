Milei a Roma, la prima volta in Italia: gli incontri con il Papa e Meloni

56 Visite

Le prime ore del presidente argentino Javier Milei in Italia sono state piuttosto agitate e intense: dopo il viaggio in Israele e l’atterraggio a Roma, infatti, non solo ha fatto un giro turistico andando al Colosseo, ma ha deciso anche di cambiare alloggio e di annunciare un minirimpasto di governo sulla piattaforma X. Ad accompagnarlo la sorella Karina, Segretaria della Nazione, e la ministra degli Esteri Diana Mondino.

Nella mattinata di domani, domenica 11 febbraio, parteciperà alla canonizzazione dell’argentina Mama Antula, la prima donna originaria del Paese sudamericano a essere santificata. Mentre lunedì 12 dovrebbe essere ricevuto da Papa Francesco. Inoltre è previsto anche un incontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’omologa Mondino in serata. Infine, è previsto un bilaterale tra Milei e Giorgia Meloni, ma i dettagli non sono stati resi noti.













