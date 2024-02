Marano, i festeggiamenti di San Castrese con il ritorno di Sepe

40 Visite

L’11 febbraio si celebra il martirio di San Castrese, patrono della nostra Marano.

Le Sante Messe ci saranno alle 9.00, alle 11.30 e alle 19.00.

Dopo la celebrazione delle 9.00 partirà la tradizionale processione con la statua del Santo che visiterà Marano secondo l’itinerario concordato con la Polizia Municipale.

La Santa Messa delle 19.00, invece, sarà presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe e concelebrata dai Sacerdoti di Marano.

L’Ottava che chiude i festeggiamenti per San Castrese si celebrerà domenica 18 febbraio. Partirà la processione del Santo alle 16.30 dalla Parrocchia per culminare alle 19.00, sempre in Parrocchia, con la Messa Solenne presieduta dal neo parroco dello Spirito Santo, don Lorenzo Pianese.

Domani la Chiesa napoletana, festeggia San Castrese, patrono di Marano di Napoli.

La Chiesa di San Castrese a Marano, guidata da don Luigi Merluzzo, con la collaborazione di fra Sereno, è la chiesa madre, ubicata nel punto più antico della città, ed è il punto di partenza della comunità ecclesiale maranese.

Numerose attività si concentrano nel suo tessuto pastorale: dall’Acr, che guida bambini e ragazzi, ai gruppi Giovanissimi.

Attività importante è anche quella del Gruppo Cana, itinerario formativo per sposi, famiglie (con e senza figli), coppie in difficoltà, fidanzati prossimi al matrimonio, coniugi soli; del Cammino Neocatecumenale, itinerario di iniziazione cristiana post-battesimale per giovani, adulti e famiglie. Presenti numerosi percorsi pastorali di vita cristiana come Fede e Luce, associazione che ha come scopo la creazione di legami profondi fra le persone con un handicap mentale, le loro famiglie e gli amici; le Sentinelle Mariane Missionarie, associazione nata all’interno della Parrocchia, ma operante sull’intero hinterland; l’associazione dei Salesiani cooperatori, che venne fondata il 9 maggio 1876 dallo stesso don Bosco; La Famiglia, un’associazione di volontariato d’ispirazione cristiana fondata nel 1990 e legata alla comunità parrocchiale con cui condivide progetti e iniziative di promozione sociale ed inoltre la storica Unione Cattolica Operaia S.Castrese, fondata nel 1909 e rinata nel 2015.

Il tessuto parrocchiale comprende le vicine diaconie: quella di San Marco affidata a Giuseppe Di Maro, la diaconia collinare del Castello, affidata a Giovanni Occupato, e quella della Recca, affidata a Rosario Fraioli, dove è ubicata la chiesa del Venerabile Raffaello Delle Nocche, nato a Marano e battezzato nella Chiesa di San Castrese.













