MARANO, CRONACA DELL’ENNESIMO CROLLO E DELL’ENNESIMA CHIUSURA

206 Visite

Cronaca dell’ennesimo disastro. Centro storico letteralmente paralizzato per l’ennesimo crollo di calcinacci e per la chiusura imposta dai vigili del fuoco del tratto che va da piazza Spirito Santo a via Baracca. L’ennesima strada chiusa per crolli o pericolo crolli degli ultimi mesi .I vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione, hanno già transennato l’area. In pieno centro, oltre al tratto chiuso oggi, sono chiuse via Ranucci, corso Vittorio Emanuele, via Annunziata e altri punti del territorio. I cittadini sono esasperati, anche per la carenza di vigili urbani in strada, per i furti continui, la mancanza di telecamere di videosorveglianza, l’assenza di qualsivoglia presidio di vera legalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews