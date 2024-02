La mamma di Giogiò si butta in politica: pronta a correre per le Europee

142 Visite

Dopo la sua presenza al Festival di Sanremo, con il suo intervento nella prima serata, potrebbe esserci spazio per la politica per Daniela Di Maggio. La mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il musicista ucciso a Napoli, ha parlato di una sua possibile discesa in campo in vista delle elezioni europee. Le indiscrezioni erano apparse inizialmente sul Foglio, su di una possibile candidatura in quota Fratelli d’Italia per le urne a giugno.













