Sanremo, Angelina Mango incanta con la canzone di papà Pino. Geolier primo con i duetti, il pubblico fischia

Brani iconici che hanno fatto la storia della canzone italiana e mondiale stasera sul palco dell’Ariston. Il momento dedicato alle cover, con i concorrenti sul palco affiancati da colleghi invitati per l’occasione, si dimostra ancora una volta tra i più attesi della settimana sanremese. La ‘rondine’ Angelina Mango, il suo volo l’ha già spiccato da tempo. A suon di hit che le sono valsi dischi d’oro e di platino, consacrandola tra i nuovi astri del panorama discografico nazionale, la figlia del grande Pino Mango è arrivata al suo primo Festival di Sanremo con una consapevolezza artistica che le ha consentito di scrollarsi di dosso il marchio di “figlia di”.

Un banco di prova, il palco dell’Ariston, che la giovane cantante potentina vuole godersi come ci si gode un bel giro sulle giostre: “Quando sono scesa dal palco dopo la prima serata, ero felice – spiega -. Come scendere dalle giostre, subito dopo ho urlato ‘voglio rifarlo’. Il mio obiettivo è questo, la felicità. E portare qualcosa da comunicare”. La sua canzone, ‘La noia’, scritta a quattro mani con Madame, si è aggiudicata il primo posto nella top five di giovedì. “Ero molto stupita del primo posto – dice -. Ma ero molto felice. Se mi immaginassi le cose vivrei il mio presente in maniera sbagliata. Mi piace stupirmi quando accadono le cose, ed essere grata”.