Campania maglia nera del Sud per la sanità. I dati stroncano De Luca e la sua propaganda

108 Visite

Campania maglia nera del Mezzogiorno per la sanità. Si fugge dal Sud e dalla regione per curarsi, in particolare se si è colpiti da una patologia oncologica ma in generale il turismo sanitario è una realtà in crescita. Regione al primo posto per “mortalità evitabile degli uomini e delle donne”.

In un Mezzogiorno, già flagellato da peggiori condizioni sanitarie, meno prevenzione e mortalità per tumori più elevata, la Campania segna il passo e con l’autonomia differenziata alle porte, si aggravano le diseguaglianze Nord-Sud.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews