Marano, De Stefano: “Richieste di accesso agli atti, Comune inadempiente: c’è un grande problema di trasparenza”

267 Visite

Il giorno 15 dicembre 2023, il consigliere Salvatore De Stefano, ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti presso il Comune, cercando informazioni specifiche su determinati documenti.

Tuttavia, nonostante vari solleciti verbali e dopo oltre 30 giorni, l’unica risposta pervenuta al consigliere è stata una comunicazione via PEC con indicazioni su come accedere ai documenti richiesti tramite il sito web del Comune, consultando l’albo pretorio, che, tra l’altro, risulta essere un procedimento piuttosto complesso e non immediato per i cittadini.

De Stefano ha specificato di aver richiesto informazioni dettagliate su determinati atti, come ad esempio i nominativi della ditta che ha eseguito determinati lavori per conto del Comune, ma, come si può immaginare, ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta soddisfacente a questa richiesta specifica.

Tale modalità di risposta impedisce il pieno svolgimento del ruolo istituzionale, come previsto dal testo unico, di indirizzo e controllo.

Questa situazione solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e l’accessibilità delle informazioni presso l’amministrazione comunale.

È fondamentale che i cittadini, compresi i consiglieri comunali, abbiano un accesso agevole e completo alle informazioni pubbliche, in modo da poter svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali e garantire una gestione efficiente e responsabile delle risorse pubbliche; motivo per la quale è stata prontamente inviata una PEC al Prefetto di Napoli, così da avere maggiori delucidazioni sulla questione.

Nota stampa De Stefano Salvatore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews