Un po’ di Marano anche a Sanremo con il fiorista Rusciano e il designer De Fenza

Ieri sera si è aperto il sipario del 74° Festival di Sanremo grande la scenografia e giochi di luci che hanno dato brio a una competizione canora di alto livello. Gara che promette scintille sotto l’ attenta guida dell’ ormai capace e competente conduttore e direttore artistico Amadeus coadiuvato nella prima serata dal vincitore della competizione canora dello scorso anno Marco Mengoni. Al Festival c’è la presenza di un’eccellenza imprenditoriale di Marano con l’azienda floreale di Espedito Riusciamo fiorista che assieme all’architetto & designer Enzo De Fenza forma da anni un duo indissolubile per creatività nel mondo della creazione floreale presenti nel panorama nazionale e internazionale. Questi professionisti floreali danno lustro alla nostra cittadina, mettendo in risalto l’ orgoglio di essere figli di una terra che non è solo di malaffare ma anche di eccellenze.