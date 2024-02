Incidente Andrea Mellone, per gli amici non si è trattato di una casualità: continuano le indagini della Polizia Municipale

1.905 Visite

Ancora tanti dubbi sulla dinamica dell’incidente che ha causato la morte del giovane Andrea Mellone. Il centauro si schiantò contro un palo della pubblica illuminazione sullo stradone di Chiaiano che collega con la Toscanella. Dai primi rilievi pare che Andrea abbia perso da solo il controllo del motorino. Al momento sono ancora in corso le indagini da parte della procura, ma secondo gli amici del giovane bisogna fare chiarezza. In molti credono che l’impatto non sia avvenuto per puro caso. Secondo i giovani potrebbe esserci lo zampino di una pirata della strada che avrebbe tagliato la strada o tamponato Andrea. Si attendono, ad ogni modo, sviluppi e maggiori certezze investigative.













