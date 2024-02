907 Visite

Serie di furti nelle ultime tra Marano e Mugnano. Furti in appartamento, ma anche in altre s strutture. Una di queste è il Centro diagnostico Romeo di Marano, ubicato in via Emilia. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale compagnia. Il bottino del furto, che pare sia avvenuto nella notte, non è ancora noto. Seguiranno aggiornamenti.













