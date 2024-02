QUALIANO, CONTROLLI SCUOLABUS: SANZIONI E SEQUESTRI

195 Visite

Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte del Comando di Polizia Municipale di Qualiano. Stamattina nuova task-force, con gli uomini guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo che hanno proceduto ad un controllo capillare del territorio. Il riferimento in particolare agli scuolabus comunali, considerando le segnalazione dei cittadini e l’interesse prioritario da sempre dimostrato da parte del primo cittadino Raffaele De Leonardis alla sicurezza degli studenti.

E purtroppo le anomalie riscontrate sono state diverse. Due mezzi per mancanza di autorizzazioni e di copertura assicurativa mentre un terzo veicolo, già colpito da precedente sequestro e trovato ancora senza la necessaria autorizzazione al trasporto dei bambini, è stato sottoposto a confisca.

Ma non è tutto. Perché la successiva azione degli agenti della Municipale ha portato al sequestro di altri 4 veicoli privi di assicurazione e di uno scooter: per quest’ultimo, il proprietario non aveva né assicurazione né revisione. In totale dunque 7 provvedimenti più altre sanzioni per contravvenzioni al codice della strada.

L’attività proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews