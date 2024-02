Pozzuoli città dell’amore: le strade del centro storico si colorano per San Valentino

113 Visite

Cuori, luci, frasi d’amore e le strade che si tingono di rosso, il colore della passione. È “Pozzuoli in love”, l’iniziativa messa in campo dai commercianti del centro storico che con il sostegno dell’amministrazione comunale vogliono regalare un San Valentino romantico e suggestivo alle coppie che verranno in città. Basta alzare gli occhi al cielo per ammirare lo spettacolo di luci e colori in via Cosenza, la strada dello shopping che collega il porto con il centro storico dove enormi cuori colorati sono stati installati all’ingresso di ogni attività commerciale; oppure andare in Vico Torrione, stradina che da Piazza della Repubblica porta alla Darsena dei pescatori, dove i residenti hanno montato decine di cuori, ombrellini rossi e lampadine che sono stati sospesi in aria tra le più svariate e celebri frasi d’amore.

Non solo. Agli ingressi delle due strade sono stati posizionati anche un enorme cuore bianco e una cornice: una volta oltrepassati si accede alla “zona romantica” dove è “obbligatorio baciarsi” e scattarsi una foto insieme al proprio partner.

«Ringrazio ancora una volta i commercianti per l’impegno, la dedizione e soprattutto per l’amore che nutrono per la nostra meravigliosa città – spiega Titti Zazzaro, assessore al commercio del comune di Pozzuoli – Questo significa fare squadra, remare nella stessa direzione senza interessi personali ma solo ed esclusivamente con l’obiettivo di crescere tutti insieme. Un doveroso ringraziamento va anche al nostro sindaco Gigi Manzoni sempre attento e disponibile a sostenere iniziative di questo genere».

Proprio per le foto è stato lanciato attraverso la pagina Facebook dell’assessore Zazzaro l’hashtag #Pozzuoliinlove da utilizzare per postare in rete i momenti più belli vissuti nella città di Pozzuoli.













