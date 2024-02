Marano-Villaricca-Quarto, delitto Solli: condannati killer e pentiti dei Polverino

1.363 Visite

Delitto Solli, condannati tutti gli imputati. I giudici di Napoli, poco fa, hanno letto il dispositivo di sentenza per l’omicidio di Tammaro Solli, avvenuto 27 anni fa alla rotonda Maradona. 25 anni di reclusione al pentito Giuseppe Simioli, 12 al pentito Giuseppe Ruggiero, 8 anni al pentito Roberto Perrone. Venti anni, infine, a Salvatore Liccardi e Raffaele D’Alterio. Tutti ritenuti colpevoli, a vario titolo, dell’omicidio di Tammaro Solli, freddato 27 anni fa da un commando del clan Polverino nei pressi della Rotonda Maradona, tra Marano e Villaricca. D’Alterio e Liccardi, già detenuti per altri reati, sono ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Solli era estraneo ad ogni dinamica criminale e fu ammazzato dai Polverino per fare un favore al clan Pianese di Qualiano. Le indagini sono state condotte dal pm della Dda di Napoli Giuseppe Visone.













