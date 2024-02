125 Visite

Corri per San Castrese, la prima edizione in programma il 10 marzo a Marano. Una gara podistica di beneficenza, con partenza alle ore 8, sulla distanza dei dieci chilometri. Partenza e ritorno in via Salvatore Nuvoletta, nei pressi del Comune. Sarà allestito un punto ristoro e un punto per le premiazioni. Per iscriversi bisogna recarsi presso gli uffici della parrocchia San Castrese.













