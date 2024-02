113 Visite

Sono entusiasti i commercianti dell’isola pedonale di via Luca Giordano e via Scarlatti, al Vomero, per il servizio di spazzamento svolto dagli addetti della Green Attitude.

Da dicembre 2023 ad oggi si notano notevoli miglioramenti, non solo circa la pulizia ma anche per quanto riguarda il decoro urbano, fondamentale in una delle zone a connotazione commerciale più frequentate della città.













Commenti

