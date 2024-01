Napoli, dispersione scolastica e nuove norme: il richiamo del prefetto

99 Visite

Dispersione scolastica – Aggiornamenti sulle modalità di segnalazione degli alunni

inadempienti

Nell’ambito delle azioni volte a favorire l’inclusione e la solidarietà sociale con

interventi a favore dei giovani e contro il disagio e la devianza minorile, il Prefetto

di Napoli, Michele di Bari, ha trasmesso ai Sindaci, Commissari e Commissioni

straordinarie dei Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli l’aggiornamento delle

procedure di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo scolastico, elaborate

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

L’aggiornamento è scaturito dalle innovazioni recentemente introdotte dal c.d.

decreto Caivano, riguardanti – in particolare – la disciplina dell’evasione e

dell’elusione scolastica.

Il Prefetto di Napoli ha raccomandato la puntuale osservanza delle nuove procedure

previste, in un contesto di proficua collaborazione inter istituzionale.













