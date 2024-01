MARANO. DA 50 ANNI OPERA SUL TERRITORIO IL CENTRO CULTURALE E.DE FILIPPO: UN PERCORSO DI SOLIDARIETA’, CULTURA E PASSIONE

150 Visite

Siamo a Marano di Napoli, alla fine degli anni ’60, allorquando un gruppo di giovani locano un locale in Via IV Novembre, oggigiorno sede di agenzia assicurativa, per motivi meramente ludici. Considerando la passione per il teatro “Eduardiano” di gran parte dei soci frequentatori, che nasce l’idea di dare vita ad una specifica associazione culturale.

Nel marzo dell’anno 1973, con regolare atto notarile stilato e sottoscritto alla presenza del notaio Salvatore Sica, nasce ufficialmente l’associazione “Centro Culturale E. de Filippo”.

“Il Centro” dà vita alla sua prima rappresentazione teatrale portando in scena la commedia di Eduardo “Non ti pago”. La rappresentazione, effettuata nei locali adibiti a teatro del centro di recupero “Villa Serena” del Corso Mediterraneo, ottiene tale successo di pubblico da dover essere replicata. Bellissima e per certi versi avveniristica per l’epoca fu l’edizione di “Napoli Milionaria” con la regia di Enzo Savanelli: proiezione di filmati in contemporanea ai dialoghi degli attori.

Il teatro per il Centro non ha rappresentato solo momenti di giovialità, ma anche mezzo per opere di solidarietà. Infatti memorabile fu la rappresentazione di “Filumena Marturano” effettuata nell’anno 1976 al cinema Lily di via IV Novembre per la raccolta fondi pro terremotati del Friuli.

Ma il Centro non è solo teatro: giova ricordare che le prime rappresentazioni del “Presepe Vivente”, “Via Crucis” e “Arrivo dei Re Magi” hanno visto la nostra associazione fra le capofila delle altre che pur hanno contribuito alla loro realizzazione. Il Centro è arte e cultura: dieci biennali d’arte, spesso con alti patrocini, con la partecipazione di artisti di fama; mostre presepiali; concorsi di prosa; concorsi fotografici; tornei di scacchi.

Il Centro è solidarietà: raccolta fondi Pro Etiopia –raccolta fondi Pro UNICEF – raccolta generi di prima necessità e non solo per quanti colpiti dal sisma dell’80 – doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole medie ed elementari – pacchi dono per indigenti unica associazione premiata in occasione dell’epidemia del colera per il fattivo contributo dato all’amministrazione comunale nella campagna in occasione del Natale – di vaccinazione. Questo è stato, sarà il “Centro Culturale E. de Filippo”. Oggi la nostra sede è in via IV Novembre al civico 27. Da cinquant’anni presenti sul territorio. Siamo stati sempre aperti, mai chiusi, anche nel senso letterale dei termini. Aperti a tutti, a chiunque ha idee da mettere in campo, nel rispetto del pluralismo, senza distinzioni di appartenenze politiche, di ideologie, purchè democratiche e rispettose degli altri.

Con questa ultima rappresentazione ci rimettiamo in gioco nell’aspettativa di ravvivare, soprattutto in qualche giovane, la passione per il teatro e per l’associazionismo, sperando, nel contempo, in un approccio alla nostra associazione per un rilancio dei valori e princìpi che la stessa ha rappresentato e rappresenta per la nostra città.













