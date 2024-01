CASTELLAMMARE DI STABIA: sassi contro le auto e i Carabinieri, 23enne arrestato.

69 Visite

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale un 23enne di origini egiziane, senza fissa dimora.

Diverse le chiamate al 112: un uomo stava lanciando sassi alle auto in transito lungo la strada statale 145.

Il giovane è stato individuato facilmente, aveva appena frantumato il parabrezza di una macchina.

Tra le mani due sassi, uno di questi lanciato contro la pattuglia.

Dopo una violenta colluttazione, il 23enne è stato bloccato.Nella manica della tuta un coltello a farfalla, addosso uno scalpello, una lama senza manico, 2 frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti.

Per uno dei militari lesioni ritenute guaribili in 8 giorni di prognosi.

L’arrestato è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.













