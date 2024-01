Raccolta differenziata a Pozzuoli: ecco cosa cambia dal 29 gennaio

74 Visite

E’ stato presentato questa mattina al Rione Terra il nuovo calendario della raccolta differenziata e la campagna di sensibilizzazione ambientale che coinvolgerà le scuole primarie cittadine.

A partire da lunedì prossimo 29 gennaio, infatti, ci saranno alcune novità sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali: in quelle domestiche e commerciali il ritiro del rifiuto multimateriale slitterà di un giorno passando dal giovedì al venerdì, mentre solo per quelle commerciali il ritiro della carta sarà anticipato dal venerdì al giovedì e quello del vetro sarà posticipato dal giovedì al venerdì.

Per illustrare la necessità di apportare queste modifiche con l’obiettivo di “puntare alla qualità della frazione merceologica raccolta, ottimizzando il servizio di raccolta differenziata e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Anna Maria Attore, il responsabile della De Vizia Francesco Caruso ed il dirigente comunale Stefano Terrazzano.

L’assessore all’istruzione Vittorio Festa e Annamaria Piscitelli (di Officine Sostenibili Società Benefit s.r.l.) hanno invece spiegato nei dettagli il progetto di sensibilizzazione ambientale che coinvolgerà a breve gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole primarie.

I giovanissimi studenti parteciperanno infatti al contest nazionale “Ecopagella – A.I. Edition” ed avranno l’opportunità di poter svolgere il percorso formativo attraverso un sito web (educationalgoal.it), in compagnia dei propri genitori e parenti, svolgendo un’azione virale di sensibilizzazione rispetto ai temi del riciclo.

L’argomento da approfondire sarà a scelta tra: rifiuti e raccolta differenziata, acqua, alimentazione, cambiamenti climatici, mobilità. Le classi che avranno dimostrato il maggior impegno potranno partecipare allo spettacolo teatrale finale e all’estrazione di premi.

Di concerto con i referenti di ogni scuola primaria, saranno inoltre organizzate cinque giornate di sensibilizzazione (della durata di 4 ore ciascuna) con focus specifici sul riciclo degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, curati da educatori esperti che coinvolgeranno attivamente gli alunni grazie a momenti di animazione da tenere direttamente in classe.

“Sulla raccolta differenziata – dichiara il sindaco Gigi Manzoni – è stato fatto tanto negli anni scorsi, ma permangono delle criticità che, se da un lato ci impongono un lavoro continuo di ridefinizione e correzioni, dall’altro vanno ricondotte anche a comportamenti non sempre corretti nel conferimento da parte dei cittadini Siamo convinti che le nuove generazioni abbiano una sensibilità ambientale già molto sviluppata, ed è proprio da loro che partiamo per diffondere le giuste informazioni e siamo certi che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a raggiungere risultati ancora migliori. Tutti insieme abbiamo fatto la storia, ora, tutti insieme, facciamo il futuro“.













