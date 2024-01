Appalti a Pozzuoli, anche Figliolia ai domiciliari. La Procura insiste e ricorre al Riesame: “E’ una cricca”

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha ottenuto gli arresti domiciliari, provvedimento analogo a quello di cui hanno beneficiato pochi giorni fa l’ex dirigente della Regione Nicola Oddati e l’ex presidente Enit Giorgio Palmucci. È stato il gip del Tribunale di Napoli Antonio Baldassarre ad accogliere l’istanza dell’ex primo cittadino flegreo Figliolia (difeso dal penalista napoletano Luigi De Vita), ma anche in favore dell’imprenditore Salvatore Musella (difeso dall’avvocato Stefano Montone), in uno scenario investigativo che resta segnato da un braccio di ferro tra accusa e difesa. Quindi, sette giorni dopo il blitz, vanno agli arresti domiciliari Oddati, Figliolia, Musella e Palmucci. Ma non è tutto. È di queste ore la decisione della Procura di Napoli di fare appello al Riesame, in merito all’accusa di associazione per delinquere. In sintesi, il gip non aveva concesso gli arresti in cella per associazione per delinquere (salvo poi firmare degli arresti per turbativa d’asta e traffici di influenze), mentre ora la Procura si rivolge al Tribunale del Riesame. Parliamo di Rione Terra, della gara per rilanciare il centro storico di Pozzuoli e delle diverse interpretazioni del materiale raccolto grazie al lavoro dei finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria del comandante Paolo Consiglio e degli uomini della Squadra Mobile agli ordini del primo dirigente Alfredo Fabbrocini.