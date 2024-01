Omicidio 14enne, la lite nel bar poi l’appuntamento fatale tra bande

Secondo quanto riporta l’Agi, il delitto sarebbe avvenuto per un regolamento di conti tra bande. Alla base, forse, un debito di droga. L’ambito sarebbe quello della microcriminalità comune. Secondo quanto emerso fino a ora, il ragazzo, con altri componenti della sua banda, avrebbe litigato con i rivali in un bar: due ore dopo, si sarebbero dati appuntamento per chiarirsi su via Casilina, in un parcheggio, all’altezza della metro C Pantano. Lì il minorenne è stato ucciso. Il giovane è stato colpito diverse volte alle 3 di notte.

“Il delitto avvenuto stanotte è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perchè non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni”, è il commento di Francesco Ferri, sindaco di Monte Compatri. “La struttura comunale si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso, fornendo anche le riprese effettuate dal circuito di videosorveglianza comunale”, aggiunge il sindaco.