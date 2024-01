Regione Campania, Anci Campania e Associazione Meridiani chiamano a raccolta Scuole e Università della Campania

49 Visite

Si è conclusa nel foyer del Centro di produzione della Rai di Napoli la conferenza stampa di presentazione della X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” alla presenza della stampa campana e nazionale. Dopo i saluti della dottoressa Amnamaria Mauro, in rappresentanza del Centro di Produzione della Rai di Napoli che ha testimoniato la rinnovata partnership di Rai Pubblica Utilità, Rai Isoradio e Rai Campania, si sono alternati gli interventi dei relatori che hanno illustrato e commentato la nuova edizione del progetto “Sii Saggio Guida Sicuro”. Sono intervenuti: Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Carlo Marino, Presidente dell’ANCI Campania, Nello D’Auria, Segretario dell’ANCI Campania, Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Napoli, Giuseppe Scanni, giornalista, scrittore, saggista e ideatore del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro, Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani e Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale Università Federico II e Segretario del Comitato Scientifico “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Ha moderato Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico.

Dalle relazioni è emerso unanime il consenso e il plauso all’iniziativa che vede per l’anno 2024 interventi ed incontri con gli studenti delle suole dei Comuni partecipanti al progetto.

Inoltre sono intervenuti a sostegno della manifestazione don Tonino Palmese – Presidente della Fondazione Polis, Gennaro Annunziata – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Nicola Montesano – Responsabile della Struttura Territoriale Anas Campania. Ha segnato la novità della X edizione l’intervento del dott. Giuseppe Casillo in rappresentanza del Gruppo Adler, player mondiale e primo.

Testimonial della giornata di presentazione del progetto l’attore e cabarettista Alessandro Bolide.

#siisaggioguidasicuro è un progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania con la collaborazione dell’Associazione Meridiani, che si avvale della partecipazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, di PIARC – Associazione Mondiale della Strada, dell’Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto, del patrocinio di Rai Campania, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Esercito italiano, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Accademia Aeronautica, della Polizia Penitenziaria, della Scuola Regionale della Polizia Locale, dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, del CONI – Comitato Regionale Campania, Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e della media partnership di Rai Pubblica Utilità, Rai Isoradio e InfoCilento Tv.

Alla sua X edizione, il progetto ha incontrato ad oggi oltre 30 mila studenti degli istituti di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania. La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030.

Ad ospitare la prima tappa della X edizione del progetto sarà Castellammare di Stabia, sabato 13 gennaio alle ore 10, presso il Liceo Scientifico “Francesco Severi”. A ricevere gli oltre 500 studenti stabiesi saranno Elena Cavaliere – Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Francesco Severi” e Nello D’Auria – Segretario ANCI Campania. Interverranno il Col. Antonio Vecchione – Comandante Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, V.Q. Valentino Mariniello – Dirigente Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, Alessandra Franciosa – Consigliere Associazione Meridiani – Referente Progetto Scuole “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Modera l’incontro Daniela Rocca, giornalista e Press Office Manager dell’Associazione Meridiani.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli incontri, infatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso il concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”. I ragazzi possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. I giovani sono seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale. Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati.

L’appuntamento di chiusura della X edizione è programmato per mercoledì 8 maggio 2024. La premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” si terrà al Teatro Mercadante. In Piazza Municipio sarà allestito, con il contributo degli Enti, Fondazioni e Associazione di categoria che collaborano al progetto, il “Villaggio sulla Sicurezza stradale” che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport a cura del CONI Campania e che affiancano e sostengono da anni il progetto.

Il Villaggio sarà punto di qualità per il pubblico che degusterà ottime delizie eno-gastronomiche a cura della Baita del Re Resort. La sicurezza è affidata a Universo Humanitas.

La X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è curata nella parte grafica da Walton Zed, considerato tra i più promettenti artisti italiani.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti