46 Visite

Un “Nonno Civico” per le strade di Vico Equense. L’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Aiello ha fortemente voluto e ottenuto l’attivazione del servizio di Attività Socialmente utili per le persone anziane, previsto dal Piano Sociale di Zona. Un progetto rivolto ai titolari di una pensione di anzianità, in buona salute, che siano residenti a Vico Equense e che aiutino a promuovere educazione e senso civico in strada nei luoghi di maggiore sensibilità.

Le Attività Socialmente utili per gli Anziani rappresentano un intervento integrato nella rete dei servizi di sicurezza sociale. Esse mirano, in via prioritaria, a favorire la socializzazione degli anziani, a stimolarne il protagonismo sociale, prevenendo e/o rimuovendo situazioni di emarginazione e di disagio. Tali iniziative, fondandosi sul presupposto che l’anziano non è solo portatore di bisogni, ma anche di risorse, tendono altresì a promuovere attraverso gli anziani la trasmissione alle giovani generazioni del sapere, delle competenze e della memoria.

I cittadini interessati possono presentare istanza d’accesso presso l’Ufficio Protocollo della Città di Vico Equense, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vico Equense (ecco il link: https://shorturl.at/puwK7) e dell’ASPS “Penisola Sorrentina” (www.aspspenisolasorrentina.it). Alla domanda d’accesso dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE, in corso di validità, relativa la situazione economica del nucleo familiare anagrafico di appartenenza, tenendo conto che la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi come graduatoria aperta. I cittadini in possesso di PEC personale potranno presentare domanda unitamente agli allegati (in un unico file .pdf) all’indirizzo PEC del protocollo del Comune di Vico Equense – protocollo@pec.comunevicoequense.it.

Ogni persona anziana impegnata nelle attività socialmente utili riceverà un contributo orario pari a € 3,00 lordi, in base alla specifica situazione economica della persona. Per ogni ulteriore informazione, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali della Città di Vico Equense, contattando al numero 081.8019001 e/o recandosi presso gli Uffici nei giorni di apertura al pubblico.

“I nostri nonni civici saranno ambasciatori di civiltà ed educazione – ha spiegato il sindaco Giuseppe Aiello -. La sua presenza nei luoghi di maggiore sensibilità contribuirà a promuovere un comportamento consapevole e rispettoso tra i cittadini, migliorando la convivenza e la sicurezza nella comunità e costruendo un legame tra generazioni che rafforzerà senz’altro il tessuto sociale della nostra Città”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews