Marano, incidente in via Borsellino. De Stefano: “Era nell’aria, quella buca è lì da tempo immemore ma il Comune latita”

Oggi, un incidente avvenuto in Via Paolo Borsellino ha portato all’attenzione pubblica una problematica persistente: una pericolosa buca sul fondo stradale.

Nonostante i ripetuti allarmi da parte del consigliere Salvatore De Stefano, ad oggi nulla è stato fatto per risolvere la situazione.

L’incidente di stamattina ha reso evidenti i rischi che i residenti e gli automobilisti affrontano quotidianamente percorrendo questa strada.

Il consigliere De Stefano, testimone oculare dell’incidente che ha coinvolto un giovane motociclista, sottolinea la gravità della situazione; nonostante il ragazzo indossasse un casco protettivo, ha riportato lesioni significative a seguito della caduta causata dalla buca presente sulla strada.

Quest’ultima è nota da tempo alla comunità locale, ma finora non sono state intraprese azioni significative da parte del Comune per affrontare il problema.

Il consigliere De Stefano, oltre a sollecitare ripetutamente l’amministrazione comunale, ha assistito personalmente alle conseguenze gravi di una strada malandata.

La sicurezza stradale è diventata una priorità urgente, considerando il pericolo che questa buca rappresenta per i residenti e gli automobilisti. L’assenza di interventi tempestivi solleva preoccupazioni sulla gestione delle infrastrutture stradali da parte del Comune e sulla tutela della sicurezza dei cittadini.

Ci aspettiamo che le strade vengano messe in sicurezza e che le autorità locali rispondano in modo efficace per proteggere la vita e l’incolumità di chi le percorre.

Salvatore De Stefano













