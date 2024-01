Virtual Bradyseisme Exhibition – Verso il museo del Bradisismo

47 Visite

Mercoledì 10 gennaio ore 18,00 all’Hub del Parco Regionale dei Campi Flegrei al Rione Terra di Pozzuoli presentazione del progetto per la realizzazione del museo diffuso di narrazione ViBE, Virtual Bradyseisme Exhibition promosso dalle associazioni Dialogos e Lux in Fabula. Nel corso dell’evento sperimenteremo il dispositivo elaborato dalle studentesse: Alessandra Colazzo, Debora De Luca, Alessia Tufo nell’ambito del Corso di Laurea magistrale Design for the Built Environment del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tenuto dai docenti: Carla Langella e Stefano Pellone, con la collaborazione di Flavia Borghese. L’exhibit è stato progettato in collaborazione con le associazioni Lux in Fabula e Dialogos per introdurre le attività del museo VIBE (Virtual Bradisism Exposition) ed è stato installato nel periodo delle vacanze di Natale presso l’Hub Culturale del Parco Regionale dei Campi Flegrei, a Palazzo Mirabella nel Rione Terra, a Pozzuoli.

Intervengono: Francesco Maisto (presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei), Carla Langella (docente del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), Eleonora Puntillo (giornalista), Ciro Biondi (presidente Dialogos Aps – Ets), Claudio Correale (presidente associazione Lux in Fabula), Fabio Borghese (Dialogos Aps- Ets).













