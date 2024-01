Terzo mandato, asse Pd-Lega. Meloni: decidano le Camere. De Luca spera in Salvini

49 Visite

A Salvini ha fatto una carezza. Giorgia Meloni non si mette di traverso sul terzo mandato consecutivo per i sindaci, e soprattutto, per i governatori. Però non ne farà una battaglia del governo. Se la vedano in Parlamento. Che è come dire: armiamoci e partite. Ma è anche il modo per giocarsi la carta, che tanto sta a cuore a Matteo Salvini e alla Lega, sul tavolo delle trattative per le amministrative.

Salvini aveva in precedenza dichiarato: “Se uno è bravo viene riconfermato, se uno non è bravo viene mandato a casa”. Da Sasso Marconi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ribadisce il suo favore al terzo mandato per gli amministratori locali e i presidenti di Regione: “Io sono a favore della libera scelta dei cittadini: se non c’è un limite di mandato per parlamentari e ministri, mi domando perché dovrebbe esserci per i sindaci e i governatori. La Lega l’ha sempre pensata così, ma c’è chi non è d’accordo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews